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В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева

Причины его задержания пока неизвестны

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

"Утром 12 августа был задержан сопредседатель РИПОО "Говори правду", член оргкомитета "Нашей партии" и делегат "Схода" Андрей Дмитриев. В настоящий момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится", - отмечается в распространенном в четверг сообщении.

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