Киев направил обращение в МУС по культурному наследию Крыма

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС), которое касается "преступлений против культурного наследия в Крыму". Об этом она написала в четверг в Facebook.

"Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым", - отметила она.

Генпрокурор утверждает, что в Киеве собрали "огромнейший массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью, осуществляемых незаконным способом и бесцельно".

Венедиктова выразила надежду, что МУС приобщит документы к своему расследованию, которое в ближайшее время может начаться.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.