Глава МИД Израиля открыл в Рабате Бюро по связям еврейского государства в Марокко

РАБАТ, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в четверг в Рабате принял участие в официальной церемонии открытия Бюро по связям (дипломатического представительства) еврейского государства в Марокко. Об этом сообщает информационный портал "360".

10 декабря 2020 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. 22 декабря в Рабате представители Марокко, США и Израиля подписали Совместную декларацию. В ней, частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".