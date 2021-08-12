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Глава МИД Израиля открыл в Рабате Бюро по связям еврейского государства в Марокко

Договор о возобновлении дружеских отношений между странами был подписан 22 декабря 2020 года

РАБАТ, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в четверг в Рабате принял участие в официальной церемонии открытия Бюро по связям (дипломатического представительства) еврейского государства в Марокко. Об этом сообщает информационный портал "360".

10 декабря 2020 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. 22 декабря в Рабате представители Марокко, США и Израиля подписали Совместную декларацию. В ней, частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".

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