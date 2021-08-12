Талибы заявили, что не получали предложения от Кабула о разделении власти

ТАСС, 12 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений относительно разделения властных полномочий. Об этом сообщил в четверг катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официального представителя политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина.

По его словам, "движение ["Талибан"] не получало нового предложения (от Кабула - прим. ТАСС) о разделении власти". Он подтвердил, что представителям талибов "ничего не известно о подобном предложении", поэтому и комментировать его бессмысленно.

Вместе с тем Шахин подтвердил, что талибы "готовы участвовать в переходном правительстве". При этом официальный представитель "Талибан" заверил, что у радикалов "нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани".

Ранее в четверг некоторые СМИ сообщили, что афганское правительство предложило талибам "новый мирный план", в котором якобы соглашалось разделить власть в стране. Указывалось также, что взамен Кабул будто бы требовал от радикалов незамедлительно прекратить наступление на афганские города.

Некоторое время спустя администрация главы Афганистана заявила, что план по мирному урегулированию конфликта в Афганистане "остается таким же, каким и был ранее заявлен".