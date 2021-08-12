Премьер Ливана согласовал с президентом формулу будущего правительства

БЕЙРУТ, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати договорился с президентом Мишелем Ауном о формуле распределения министерских портфелей в соответствии с требованиями основных мусульманских и христианских конфессий республики. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС источник во дворце Баабда.

По его данным, в ближайшие часы Микати снова посетит Баабду и обсудит с главой государства предварительный состав будущего правительства.

"Основное препятствие на пути формирования кабинета преодолено, - сказал источник. - Стороны договорились о кандидатуре будущего министра внутренних дел, которым, как ожидается, станет отставной генерал Ибрагим Басбус". По его словам, Микати согласился снять кандидатуру Юсефа Халиля, который ранее выдвигался в качестве нового министра финансов от шиитской общины. Достигнута договоренность о том, что спикер парламента Набих Берри предложит вместо него на выбор трех новых кандидатов. Что касается министров юстиции и энергетики, то Микати должен одобрить кандидатов от христианских общин, которых предложит президент.

Ранее канцелярия главы государства опровергла информацию газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" о том, что президент республики якобы потребовал от Микати предоставления его сторонникам 12 из 24 министерских постов.

Срыв заседания парламента

О подвижках на пути формирования нового правительства стало известно перед заседанием Палаты депутатов. На нем планировалось обсудить вопрос о лишении неприкосновенности тех членов законодательного органа власти, которых намерен привлечь к ответственности судья Тарек Битар, ведущий расследование обстоятельств прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута. Однако из-за отсутствия кворума спикер Берри перенес заседание парламента на более поздний срок. В зале присутствовали только 39 депутатов из 117, остальные бойкотировали заседание.

Планировалось, что законодатели утвердят создание специального парламентского комитета, который будет рассматривать обвинения, выдвигаемые судьей Битаром против депутатов и министров. Против такой инициативы выступили фракции христианских партий.

В свою очередь адвокат ливанских семей, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута, Ибрагим Хотейт заявил, что создание такой структуры "только затруднит ход расследования и позволит группе высокопоставленных чиновников, виновных в произошедшей трагедии, уйти от ответственности".