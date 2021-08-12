CNN: военнослужащие США опасаются укрепления позиций "Аль-Каиды" в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американские военные опасаются восстановления в Афганистане позиций террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

CNN отмечает, что вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам возможность реорганизации. К настоящему моменту, по оценкам американского военного руководства, численность боевиков "Аль-Каиды" в стране не превышает 200-300 человек. "Пока это не так много, чтобы говорить об их боеспособности", - приводит телекомпания слова источника в Пентагоне.

По данным CNN, американские военные опасаются, что укрепление в Афганистане позиций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) осложнит для них задачу по сбору разведданных. В свою очередь отсутствие войск в стране снизит шансы на выявление возможных угроз. При этом телекомпания подчеркивает, что США в любом случае оставляют за собой право нанесения ударов по позициям "Аль-Каиды" в Афганистане.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.