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Афганистан предложил приобрести у России боевые вертолеты

Кабул ожидает ответа Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кабул предложил Москве приобрести боевые вертолеты и ожидает ответа от российского правительства. Об этом заявил в четверг глава МИД Афганистана Ханиф Атмар в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. Естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. Я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", - приводятся его слова на сайте радиостанции.

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