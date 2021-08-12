Бывшего президента Киргизии Жээнбекова допросили по делу "Кумтора"

БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Следователи Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии допросили в четверг экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по делу о предполагаемой коррупции в связи с деятельностью золотого рудника "Кумтор". Об этом сообщило агентство АКИпресс со ссылкой на ГКНБ.

Агентство приводит сообщение ГКНБ, согласно которому межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту "Кумтор". В этой связи, отметили в госкомитете, Жээнбеков, который с 2016 года по август 2017 года занимал должность премьера, был допрошен в качестве свидетеля по событиям, имеющим значение для уголовного дела. ГКНБ отмечает, что следственные действия с Жээнбековым продолжатся.

Жээнбеков занимал пост президента Киргизии с 24 ноября 2017 по 15 октября 2020. Он добровольно ушел в отставку на фоне продолжавшихся в течение десяти дней в Киргизии беспорядков и массовых акций протеста сторонников проигравших парламентские выборы партий.

Месторождение "Кумтор" находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 90-х годах прошлого столетия инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Ранее бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск по делу о деятельности рудника. Акаев 2 августа добровольно прибыл в Киргизию, где дал показания по делу "Кумтора", 8 августа он возвратился в Москву.

Фигурантами дела "Кумтора" являются также бывшие премьер-министры Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева Максим Бакиев. Асылбек Жээнбеков 31 мая был задержан ГКНБ Киргизии по подозрению в коррупции по делу "Кумтора". В тот же день и по тому же делу ГКНБ задержало по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова.