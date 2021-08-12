Глава МИД: Афганистан не ожидает ввода иностранного контингента на территорию страны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Афганистана не ожидает, что в страну могут быть введены войска иностранных государств для помощи в борьбе с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), но готово к оборонному сотрудничеству с соседями. Об этом заявил в четверг глава МИД Афганистана Ханиф Атмар в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы не ожидаем, что войска иностранных государств окажутся на нашей территории, но сотрудничество оборонного, военно-технического характера мы ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли иностранная помощь Афганистану на фоне ухудшения ситуации в стране.

"Когда мы говорим о региональном сотрудничестве, то мы говорим, естественно, о наших соседях и наших союзниках. К соседям мы относим Россию, Китай, страны Центральной Азии, Турцию, Индию, Пакистан. Мы рассчитываем на их поддержку в нашей борьбе с международным терроризмом", - добавил министр.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.