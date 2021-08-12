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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Посольство США в Афганистане призвало своих граждан покинуть страну

В сообщении дипмиссии говорится, что следует использовать коммерческие рейсы

ТАСС, 12 августа. Посольство США в Афганистане в четверг призвало американцев, находящихся в стране, немедленно покинуть исламскую республику.

"Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на ее официальном сайте. Отмечается, что "в связи с условиями в сфере безопасности и сокращенным числом персонала возможность посольства содействовать гражданам США в Афганистане крайне ограничена даже в районе Кабула".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
АфганистанСШАПродвижение "Талибана" в Афганистане
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