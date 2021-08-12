На Украине назначат замминистров по вопросам применения закона о государственном языке

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль дал поручение назначить заместителей министров по вопросам применения закона о государственном языке. Об этом сообщил в четверг уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире парламентского канала "Рада".

"Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с общинами. Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма председателям городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона, - отметил Кремень. - Кроме того, реакция со стороны премьер-министра Украины, который дал соответствующее поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, которые, в том числе, отвечали бы за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: это касается образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики и так далее".

Он отметил, что вопрос имплементации языкового законодательства - "это и удовлетворение потребностей граждан в конкретной сфере, и соблюдение законодательства в ведении документооборота и делопроизводстве, информационной деятельности, соответствующая работа на уровне правовых документов и нормативно-правовых актов". "Помимо всего прочего, это утверждение украинского языка как государственного. В зависимости от того, насколько эффективно мы развиваем украинский язык, настолько положительным является отношение к Украине со стороны наших международных партнеров ", - считает Кремень.

Ранее языковой омбудсмен заявил, что всем, кому не нравится закон о государственном языке, предполагающий тотальную украинизацию, следует покинуть страну. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой оставаться в стране гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством. В настоящий момент эту должность занимает Кремень. Он заявляет, что следить за соблюдением языковых норм в стране будут его представители в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис омбудсмена. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".