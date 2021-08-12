Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

ООН, 12 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, боями в Герате и Кандагаре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц", - сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.