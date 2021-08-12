Спикер словацкого парламента считает недопустимым задержание экс-посла Белоруссии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Задержание белорусскими властями экс-посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени, осудившего подавление силовиками протестных акций в его стране, является недопустим. Об этом заявил в четверг спикер Национального совета (парламента) республики Борис Коллар, слова которого привело Словацкое телевидение.

"Задержание [белорусскими властями] Игоря Лещени за выражение своих взглядов является абсолютно недопустимым", - сказал Коллар.

Официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерина Гарлинская ранее в четверг проинформировала ТАСС, что Лещеня был задержан правоохранительными органами в рамках расследования УСК уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков на территории столицы.

"Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящий момент с участием задержанного проводятся следственные действия", - проинформировала Гарлинская.

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа минувшего года, и последовавших затем протестов экс-посол Белоруссии в Словакии Лещеня осудил жесткие действия силовиков в отношении участников протестов. Лещеня по решению президента Александра Лукашенко был лишен дипломатического ранга "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".