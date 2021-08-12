Трамп считает, что при нем вывод войск США из Афганистана прошел бы "значительно успешнее"

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при нем вывод американских войск из Афганистана прошел бы значительно успешнее. Об этом говорится в заявлении республиканца, распространенном в четверг.

"Если бы итоги наших президентских выборов 2020 года не были фальсифицированы и я бы по-прежнему был президентом, мир бы увидел, что вывод наших войск из Афганистана был бы подкреплен обязательствами, - подчеркнул Трамп. - Я лично беседовал с лидерами [радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ) на предмет того, понимают ли они, что то, что они делают сейчас, неприемлемо".

"Процесс вывода войск кардинально отличался бы от того, что мы видим сейчас, он был бы куда успешнее, и талибы понимали это лучше остальных", - отметил бывший американский лидер. По его словам, "происходящее сейчас неприемлемо". "Все могло пройти гораздо лучше", - заключил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.