Прокуратура МУС попросила у властей Судана доступ к доказательствам военных преступлений

ГААГА, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) попросила власти Судана предоставить полный и незамедлительный доступ к доказательствам возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прокурора суда Карима Хана, находящегося с визитом в Судане.

По его словам, в четверг суданские власти и МУС подписали меморандум о взаимопонимании, в который "включены все лица, в отношении которых МУС выдал ордера на арест".

"Передача любого подозреваемого является важным шагом, но он должен сопровождаться предметным и постоянно углубляющимся сотрудничеством, - подчеркнул Хан. - Я также попросил власти предоставить немедленный и полный доступ к доказательствам. Такие доказательства имеют решающее значение для успеха в зале суда".

Прокурор также объявил о том, что, благодаря подписанному меморандуму, в Хартуме теперь на постоянной основе будут базироваться представители прокуратуры МУС. Он отметил, что команда будет вести свою работу независимо, и выразил надежду, что ей удастся установить тесное сотрудничество с суданскими коллегами для привлечения к правосудию виновных в преступлениях в Дарфуре.

МУС и конфликт в Дарфуре

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда две вооруженные группировки - "Суданское освободительное движение" и "Движение за справедливость и равенство" - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2009-2010 годах МУС выдал два ордера на арест находившегося тогда у власти президента Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его подозревают в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 год. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности, два - военных преступлений.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране аль-Башира. Сразу после этого новые власти заявили, что не собираются выдавать его суду в Гааге и будут судить на родине. Однако уже год спустя Хартум изменил свою позицию и заявил о полной готовности сотрудничать с МУС.

Помимо низложенного президента, который все это время содержится в одной из столичных тюрем, МУС выдал также ордера на арест бывшего главы МВД Ахмеда Мухаммеда Харуна и экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.