Трамп добивается обжалования решения суда о передаче его финансовой отчетности Конгрессу

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Адвокаты предыдущего президента США Дональда Трампа добиваются обжалования постановления суда, согласно которому американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars должно предоставить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса часть документов финансовой отчетности бывшего главы государства. Это следует из уведомления, размещенного в четверг в электронной базе данных суда.

Соответствующее решение в отношении Mazars было вынесено судом в среду.

Комитет по надзору и правительственной реформе в конце февраля текущего года вновь направил американскому подразделению Mazars повестку с требованием предоставить налоговые декларации и финансовую отчетность Трампа за несколько лет. Аналогичная повестка была направлена этой компании, которая ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса, в 2019 году. Однако ее действие прекратилось с началом работы нового состава американского законодательного органа, определенного по итогам всеобщих выборов в ноябре 2020 года.

Демократы указывают, что сведения о налоговых отчислениях Трампа нужны им, чтобы проверить домыслы о том, что у бывшего американского лидера имелись финансовые связи с иностранными компаниями, что в свою очередь могло привести к конфликту интересов. В случае если эти опасения подтвердятся, законодатели рассчитывают разработать нормы, которые препятствовали бы возникновению подобных ситуаций в будущем.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. Он, в частности, заявляет, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. В конце июля Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, постановило, что министерство финансов должно передать налоговые декларации экс-президента комитету по доходам и расходам Палаты представителей.