Президент Литвы сомневается в искренности призывов Минска к возобновлению диалога

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение искренность призывов Минска к нормализации отношений и возобновлению диалога между странами без предварительных условий. Об этом он заявил в четверг в интервью литовскому новостному порталу Delfi.

"В искренность таких предложений я не верю, - сказал он. - Это попытка выиграть время, дезориентировать международное сообщество, замести следы".

Науседа также отметил, что Вильнюс последовательно придерживается единой позиции Евросоюза, считающего результаты состоявшихся в 2020 году президентских выборов, на которых главой государства был переизбран Александр Лукашенко, недействительными. "Сложно рассуждать о переговорах с лицом, которое претендует быть главой государства, но не имеет на это полномочий", - заявил литовский лидер.

Президент Белоруссии 9 августа на встрече с журналистами и представителями общественности отметил, что Минск готов восстановить отношения с Вильнюсом без предварительных условий, потому что разговора, который начинается с выдвижения условий, Белоруссия, по его словам, не заслуживает.

МИД Литвы на другой день заявил, что Вильнюс возобновит диалог с Минском при условии, что будет остановлен поток нелегальной миграции через белорусскую территорию.