AFP: в Буркина-Фасо ликвидировали 17 террористов

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 исламистов уничтожены в Буркина-Фасо подразделением ополченцев. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правительство африканской страны.

"Вооруженные люди, прибывшие на двух десятках мотоциклах, атаковали 11 августа лагерь ополченцев в районе города Билакоке на севере Буркина-Фасо у границ с Мали и Нигером, - заявил собеседник AFP. - Ополченцы отбили атаку и ликвидировали 17 террористов".

Сообщается, что потери ополченцев составили пятеро убитых. В район боя направлено армейское подразделение. Военнослужащие проводят зачистку района.

Правительство Буркина-Фасо в январе 2020 года создало отряды народного ополчения для ведения разведки, а также оказания армейским частям помощи в защите поселков и деревень от террористов и бандитов. Вступившим в них добровольцам власти выдают легкое стрелковое оружие.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.