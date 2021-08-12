Израильские военные сообщили, что сбили беспилотник "Хезболлах" на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 августа. /ТАСС/. Израильские военные в четверг сообщили о перехвате в среду принадлежащего ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" беспилотного летательного аппарата, влетавшего в воздушное пространство еврейского государства со стороны Ливана.

"Вчера (среда) военные Армии обороны Израиля сбили беспилотник террористической организации "Хезболлах", который пересек границу и влетел из Ливана в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля мониторила БПЛА на протяжении всего инцидента", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "Армия обороны Израиля продолжит действовать с тем, чтобы предотвратить любые попытки нарушения суверенитета Израиля".