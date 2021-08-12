Литва выслала первого из иракских нелегалов, попавших в страну из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Первый гражданин Ирака из числа нелегальных мигрантов, проникших за последние месяцы на территорию Литвы из Белоруссии, отправлен на родину после того, как добровольно согласился вернуться домой. Об этом в четверг сообщило МВД балтийской республики.

"Гражданин Ирака согласился воспользоваться нашей помощью и финансовой выплатой и принял решение вернуться на родину", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Нелегально проникшему в Литву 20 июня мигранту был куплен билет на самолет и вручены €300. Такую сумму МВД готово выплатить каждому репатрианту. По словам Билотайте, в ближайшее время такому примеру готовы последовать еще около десяти граждан Ирака и других стран. Иракцы, согласно данным литовской стороны, составляют две трети в потоке проникших в страну нелегалов из Азии и Африки.

Первым решившим вернуться домой мигрантом был гражданин Камеруна, отправленный на родину 2 августа.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.