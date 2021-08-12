СМИ: Китай признает власть талибов, если они возьмут Кабул

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американское издание U.S. News сообщает со ссылкой на источники в разведке США и других стран, что Китай намерен признать талибов (представителей запрещенного в РФ движения "Талибан") законными властями Афганистана, если те смогут взять Кабул, сместив поддерживаемое Западом правительство.

Как утверждает газета, анализ ситуации китайскими разведслужбами и военными побудил Пекин начать подготовку к установлению официальных отношений с "Талибаном". Однако пока Китай ждет, чтобы понять, действительно ли талибы способны контролировать страну. Каких-то дальнейших деталей о планах Пекина в отношении талибов U.S. News не приводит, подчеркивая, что в МИД КНР не ответили на просьбы прокомментировать эту информацию.

США неоднократно заявляли, что международное сообщество не признает талибов в случае их прихода к власти силовым путем. В Вашингтоне полагают, что такая перспектива должна заставить лидеров движения пойти на переговоры с властями в Кабуле.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления по ряду направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В четверг талибы объявили о захвате ряда крупнейших городов страны, в том числе, Кандагара и Герата.