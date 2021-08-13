Сын Мадуро войдет в делегацию правительства Венесуэлы на переговорах с оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро войдет в состав делегации, которая отправится в Мексику для диалога с оппозицией. Об этом глава государства сообщил в четверг.

"Николас Эрнесто входит в состав комиссии по диалогу во главе с [председателем парламента] Хорхе Родригесом, которая направится в Мексику. Они едут в Мексику для диалога с экстремистской оппозицией, которой управляют из США", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за участие в диалоге в качестве посредника, власти Мексики за предоставление площадки и оппозицию за согласие сесть за стол переговоров.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что власти южноамериканской республики "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил о готовности к диалогу при соблюдении четырех условий: снятие санкций с Венесуэлы, признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, всеобщий отказ от насилия, включение в диалог всех сил в стране.