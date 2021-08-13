Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО и главами МИД ФРГ и Канады ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в четверг отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, главой МИД ФРГ Хайко Маасом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ними ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Блинкен провел эти разговоры с целью "обсудить <...> планы США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности". Глава американской дипломатии при этом "подчеркнул, что США остаются привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и работе с союзниками". "В ходе каждого звонка госсекретарь Блинкен и его коллеги обменялись взглядами относительно ситуации в области безопасности в Афганистане, срочной необходимости сдержать насилие, а также продолжающихся дипломатических усилий. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США остаются привержены поддержке политического решения конфликта", - говорится в заявлении.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления по ряду направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В четверг талибы объявили о захвате ряда крупнейших городов страны, в том числе Кандагара и Герата.