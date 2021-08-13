СМИ: переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы в Мексике продлятся с 13 по 16 августа

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы при посредничестве Норвегии пройдут в Мексике с 13 по 16 августа. Об этом сообщил в четверг венесуэльский государственный телеканал Venezolana de Televisión.

"Боливарианское правительство и венесуэльская оппозиция приближаются к переговорам, которые начнутся в эту пятницу, 13 августа, и продлятся до следующего понедельника, 16 августа, при поддержке Норвегии и Мексики", - говорится на странице телеканала в Twitter.

Делегацию правительства в Мексике возглавит председатель парламента Хорхе Родригес. От оппонентов власти в диалоге будут участвовать представители нескольких партий, в том числе экс-депутат Сталин Гонсалес и бывший представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Колумбии Томас Гуанипа. Гуайдо подтвердил, что его сторонники также будут участвовать в переговорах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти южноамериканской республики "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.

В мае Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил о готовности к диалогу при соблюдении четырех условий: снятие санкций с Венесуэлы, признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, всеобщий отказ от насилия, включение в диалог всех сил в стране.