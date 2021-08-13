Индия организовала вывоз трех своих граждан из подконтрольной талибам части Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Индия организовала спецоперацию по вывозу трех индийских инженеров, которые работали в Афганистане на строительной площадке в районе, захваченном талибами. Как сообщило в пятницу посольство Индии в Афганистане на своей странице в Twitter, этот случай свидетельствует о необходимости для индийцев как можно скорее вернуться домой.

"Недавний случай, когда потребовалось экстренное спасение по воздуху трех индийских инженеров, которые остались на месте строительства плотины в районе, не находящемся под контролем правительственных сил, продемонстрировал, что граждане Индии не прислушиваются к советам и рекомендациям посольства и продолжают подвергать себя смертельной опасности", - говорится в сообщении диппредставительства. Подробности операции по эвакуации этих трех индийцев не сообщаются.

Индийское дипломатическое представительство настоятельно рекомендует всем гражданам Индии, остающимся в Афганистане, незамедлительно принять меры для возвращения домой, прежде чем будут прекращены коммерческие воздушные перевозки из Афганистана в связи с ростом насилия в этой стране. Дипломаты ранее также настоятельно рекомендовали индийским компаниям, работающим в Афганистане, немедленно отозвать всех индийских сотрудников с объектов, на которых они работают.

По оценкам индийских властей, в Афганистане остаются примерно 1 500 граждан Индии. Индийский МИД ранее предупредил о "высоком риске похищения и захвата" в Афганистане, поскольку движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило важные города в ходе наступления, в результате которого столица Кабул также оказалась в серьезной опасности.

Граждан Индии, остающихся на афганской территории, также попросили срочно зарегистрироваться в посольстве, которое пока работает в Кабуле. Нью-Дели предупредил и индийских журналистов, прибывающих в Афганистан для подготовки репортажей, о необходимости соблюдать максимальную предосторожность. В прошлом месяце известный индийский фотокорреспондент Даниш Сиддики был убит талибами, когда готовил репортаж для одного из западных информагентств.