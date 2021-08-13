"Талибан" заявило о захвате еще пяти провинций Афганистана

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступило с утверждением об установлении к утру пятницы контроля над еще пятью провинциями Афганистана. Об этом сообщило на своей странице в Twitter иранское агентство Fars. Речь идет о провинциях Герат, Бадгис, Гор, Гильменд и Кандагар. При этом агентство отмечает, что правительство Афганистана никак не комментирует утверждения талибов.

Со своей стороны, афганский телеканал "Толо ньюс" распространил видеозапись выступления губернатора провинции Урузган Мохаммада Омара Ширзада, который заявил, что старейшины племен, проживающих в провинции, призвали его прекратить войну с талибами после нескольких дней боев за провинциальный центр город Таринкот. По его словам, правительственные силы по-прежнему находятся в городе. Бои привели к обширным разрушениям объектов инфраструктуры в Таринкоте.

В то же время министерство обороны Афганистана распространило на своей официальной странице в Twitter очередную ежедневную сводку о военных действиях в стране, согласно которой вооруженные силы страны за минувшие сутки уничтожили 202 боевика "Талибан" и ранили 89 в ходе операций в провинциях Нангархар, Газни, Фарах, Бадгис, Балх, Гильменд и Каписа.

Иранское агентство Тасним сообщило, что в городе Герат - административном центре одноименной провинции - талибы захватили квартал, где расположено генеральное консульство Ирана. По данным агентства, генеральный консул Ирана, другие дипломаты и сотрудники учреждения находятся внутри здания. Талибы обязались обеспечивать безопасность дипломатов и других сотрудников генконсульства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.