Спецпредставитель США призвал "Талибан" прекратить наступление в Афганистане

ТАСС, 13 августа. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад потребовал в пятницу от лидеров движения "Талибан" (запрещено в РФ) немедленно прекратить нападения на города и призвал к политическому урегулированию ситуации в стране.

"Мы требуем немедленного прекращения нападений на города и призываем к политическому урегулированию, - написал Халилзад в Twitter. - Мы предупреждаем, что правительство, навязанное силой, приведет к тому, что государство станет изгоем".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления по ряду направлений, взяв под свой контроль в том числе районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. В пятницу журнал Newsweek Pakistan сообщил, что талибы контролируют порядка 67% территории Афганистана.