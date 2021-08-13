Штат Виктория станет вторым регионом Австралии, легализовавшим проституцию

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Австралийский штат Виктория легализует проституцию, чтобы работники сферы секс-услуг получили возможность официально зарабатывать на жизнь своей профессией и были защищены национальным трудовым законодательством. С таким заявлением в пятницу выступила министр по делам потребительского рынка штата Мелисса Хор, отметив, что в ближайшие два года в местные законы будет внесен ряд соответствующих поправок.

"Секс-услуги - это законный вид деятельности, и он должен регулироваться стандартными законами, как и все другие отрасли в штате. Декриминализация обеспечит [занятым в секс-индустрии] безопасность, что является основным правом человека", - сообщила Хорн в интервью изданию The Age.

Как ожидается, после внесения всех необходимых изменений в правовую базу штата Виктория будут декриминализированы все сферы секс-индустрии, "включая работу на улице", и регулировать их будет региональная служба охраны труда.

В правительстве штата отметили, что любое принуждение к работе в отрасли по-прежнему будет считаться уголовным преступлением, как и привлечение к секс-услугам несовершеннолетних. Такие правонарушения будут расследоваться правоохранительными органами штата или Содружества, в соответствии с действующим законодательством.

Ранее проституция была полностью легализована австралийским штатом Новый Южный Уэльс, правительство которого изменило соответствующее законодательство в 1995 году, а также Северной территорией Австралии (в 2019 году). Частично секс-услуги декриминализованы Австралийской столичной территорией (в 1992 году) и штатом Квинсленд (в 2010 году).