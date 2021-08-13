В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Магучих из-за фото с Ласицкене

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой, младшим сержантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярославой Магучих по поводу фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила в пятницу Маляр в Facebook.

"Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК [Российский Олимпийский комитет] - это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине", - написала Маляр.

Замминистра заверила, что все руководители спортсменов и сами спортсмены, которые состоят в рядах Вооруженных сил, "будут должным образом ознакомлены" с Доктриной публичного общения ВСУ, чтобы в дальнейшем подобных инцидентов не происходило.

7 августа Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а россиянка Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц.

Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов осудил травлю легкоатлетки. Он заявил, что "спорт вне политики", что спортсмены не виноваты в том, что "творится в политике", и должны дружить. За Магучих вступилась и двукратный призер Олимпиады в Токио Людмила Лузан. А украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна подчеркнул, что "в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция", и призвал "оставить политику государственным деятелям" и не "вплетать ее во все подряд".