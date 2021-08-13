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Продвижение "Талибана" в Афганистане

AFP: совет НАТО собрался на экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Участники встречи обсудят ситуацию после заявления США об эвакуации из республики большей части своего персонала в связи с наступлением боевиков движения "Талибан"

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Североатлантический совет собрался на экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации в Афганистане после заявления США об эвакуации из этой страны большей части своего персонала в связи с наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

Теги
АфганистанСШАПродвижение "Талибана" в Афганистане
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