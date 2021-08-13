Зеленский в ходе визита в США хочет встретиться с Маском и Куком

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время запланированного в конце августа визита в США хочет встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком. Об этом сообщил в пятницу советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Владимир Зеленский расширяет границы украинской дипломатии и межгосударственных отношений, включая также и экономическую дипломатию, научную интеграцию, существенное усиление военно-технического сотрудничества. Все эти новые контакты подчинены одной цели - создать как можно больше полезных для Украины связей на Западе. Очевидно, что для этого могут проводиться встречи и с лидерами технологического развития, с теми, от кого зависит экономическое и научное будущее, в том числе и с упоминаемыми Маском и Куком", - сказал он в комментарии изданию "Страна".

Подоляк отметил важность "содержания подобных контактов и формирования устойчивых полезных связей для Украины".

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что визит Зеленского в США будет "историей успеха". По его словам, во время данной поездки между украинской и американской сторонами будут достигнуты конкретные договоренности.

Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США.