В Пекине заявили, что армии Китая и России усилят военное сотрудничество

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Китая и России будут укреплять межармейское сотрудничество с целью защиты мира и стабильности на всей планете. Об этом заявил в пятницу министр обороны КНР Вэй Фэнхэ по итогам китайско-российских военных учений "Сибу / Взаимодействие - 2021".

"Мир охвачен масштабной эпидемией, в нем происходит множество изменений. В этих условиях армии Китая и РФ <...> усилят стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее прагматическое сотрудничество, - приводит его слова страница китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat. - Мы внесем еще более значительный вклад в поддержание мира и стабильности на нашей планете".

Как подчеркнул глава Минобороны КНР, ВС Китая и России продолжают двигаться вперед, даже несмотря на пандемию. Он отметил, что контакты между китайской и российской армиями успешно укрепляются благодаря усилиям и верным стратегическим решениям лидеров двух стран.

Учения "Сибу / Взаимодействие - 2021" проходили с 9 по 13 августа на территории Нинся-Хуэйского автономного района (Северо-Западный Китай). По информации МО РФ, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек, порядка 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов. Были привлечены сухопутные войска и ВВС Народно-освободительной армии Китая, а с российской стороны - мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО), самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Маневры были проведены для того, чтобы продемонстрировать обоюдное стремление к укреплению межармейских связей и всеобъемлющего стратегического взаимодействия, а также придать более насыщенный характер сотрудничеству между ВС двух стран.