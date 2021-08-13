США ввели санкции против двух представителей МВД Кубы

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против двух представителей Министерства внутренних дел Кубы, а также военной полиции, связанной с министерством Революционных вооруженных сил островного государства. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. ТАСС) ввело санкции против двух кубинских физических лиц и одной кубинской организации на основании Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушения прав человека, который направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции по всему миру. Это уже третий пакет санкций с момента начала протестов на Кубе 11 июля 2021 года, поскольку Минфин продолжает решительно преследовать лиц, связанных с действиями по подавлению мирных, продемократических протестов на Кубе", - говорится в документе.

Так, отмечается в заявлении, в черный список попали Ромарико Видаль Сотомайор Гарсия и Педро Орландо Мартинес Фернандес из МВД Кубы и "Tropas de Prevencion, также известная как "Boinas Rojas" или "Красные береты", которая является подразделением Революционных вооруженных сил, выполняющее функции военной полиции".