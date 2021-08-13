Ограничения на пересечение российско-абхазской границы иностранцами частично сняли

СУХУМ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники МИД Абхазии в ходе рабочих встреч с представителями Минэкономразвития РФ в Москве обсудили вопросы взаимодействия в рамках исполнения распоряжения правительства РФ, в соответствии с которым частично сняты ограничения на пересечение иностранцами абхазо-российской границы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии в пятницу.

Ограничения на пересечение абхазо-российской государственной границы по р. Псоу действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Из-за ограничений на въезд в Россию около 3 тыс. трудовых мигрантов из разных стран не могли выехать из Абхазии и вернуться к себе домой, а в Абхазию могли въехать лишь граждане РФ, Донецкой и Луганской республик.

"Представители МИД Абхазии - заместитель начальника консульского департамента Лаша Авидзба и начальник департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба провели ряд рабочих встреч с представителями Министерства экономического развития Российской Федерации. В ходе встреч обсуждался вопрос взаимодействия в рамках исполнения распоряжения правительства РФ (за номером 2156-р от 04.08.2021), регулирующего порядок пересечения абхазо-российской государственной границы иностранными гражданами. В соответствии с данным распоряжением, частично снимаются ограничения на пересечение иностранными гражданами абхазо-российской государственной границы", - говорится в сообщении. В перечень вошли 57 стран, в том числе Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Молдавия.

Поясняется, что иностранные граждане, которые находятся в Республике Абхазия, должны заблаговременно обратиться в МИД Абхазии с документами, удостоверяющими личность, для оформления разрешения на выезд из Абхазии в Российскую Федерацию.

Ранее Государственная миграционная служба Абхазии сообщала, что в республике находится 2 908 иностранных граждан, поставленных на учет, лишившихся возможности возвращения на родину по причине эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Российскую Федерацию в связи с COVID-19.