СМИ: президент Афганистана может скоро обратиться к нации и покинуть страну

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани может в ближайшее время обратиться к жителям страны в связи с обострением внутриполитической обстановки и покинуть исламскую республику. Об этом сообщил в пятницу вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

Как уточнил корреспондент телестанции, "ожидается, что вечером Гани выступит с обращением и может в любой момент покинуть территорию страны". Официального подтверждения или опровержения данной информации не поступало.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

11 августа талибы захватили административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере республики. По информации афганского агентства Пажвок, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.