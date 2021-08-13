Politico: в Пентагоне считают неизбежной полную эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американские военные ведут подготовку к полной эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и считают такой вариант развития событий неизбежным. Об этом сообщает в пятницу газета Politico.

Три источника издания сообщили, что Пентагон уже готовит план полной эвакуации дипломатов, еще два источника проинформировали, что в Центральном командовании ВС США считают такой сценарий "неизбежным".

Издание, цитируя оказавшуюся в его распоряжении служебную записку для сотрудников американской дипмиссии в Кабуле, отмечает также, что их обязали начать уничтожение важной документации и оборудования перед эвакуацией. Избавиться необходимо также от "предметов с логотипом посольства или ведомств [США], изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях". Эти предметы предлагается сжигать или утилизировать иным образом с помощью специальных устройств для измельчения и прессования отходов.

Ранее о том, что персонал американского посольства в афганской столице обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры перед эвакуацией, сообщило Национальное общественное радио США (NPR). По его данным, большинство сотрудников диппредставительства, особенно те, кто не имеет опыта консульской работы, должны быть эвакуированы и в посольстве должно остаться только небольшое число консульского персонала. Как отмечала радиостанция, в дипмиссии также работает много афганцев, неизвестно, будут ли они эвакуированы.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных останутся в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.