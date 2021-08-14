Экс-глава Генштаба Британии призвал Джонсона начать "гуманитарную операцию" в Афганистане

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании должны оказать гуманитарную помощь Афганистану на фоне захвата боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) крупных городов страны. Об этом в субботу заявил экс-начальник Генерального штаба ВС Соединенного Королевства Ричард Даннат в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Давайте покажем афганскому правительству, что мы не бросаем его и по-прежнему находимся с ним на одной стороне. Это нормально, что мы вывозим своих граждан оттуда. Но как насчет гуманитарной операции в Кабуле для создания лагерей для жителей, бежавших из захваченных районов страны, и поставок гуманитарной помощи? Я думаю, что нашему правительству следует подумать о таких шагах, хотя оно сейчас больше сконцентрировано на военном ответе", - указал он.

По его словам, однажды "может настать момент, когда британские войска должны будут окончательно покинуть Афганистан, однако до этого момента Великобритания может помочь разрешить гуманитарный кризис, даже с учетом отказа от военной помощи".

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона созвать экстренную встречу НАТО и Совета Безопасности ООН для разработки совместного международного ответа на ухудшение обстановки в Афганистане. "У нас есть обязательство перед гражданами Афганистана. Мы должны возглавить международные усилия по поддержке афганского правительства в ближайшие дни и недели", - добавил политик.

В пятницу Джонсон по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета для обсуждения сложившейся в Афганистане обстановки заявил, что Лондон в ближайшие несколько дней эвакуирует из республики большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для осуществления эвакуации в Афганистан будут временно направлены 600 британских военнослужащих.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.