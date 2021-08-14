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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Чехия намерена немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана

В МИД страны заявили, что такое решение принято на основе рекомендации посла в Кабуле и информации от союзников

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Чехия решила немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана. Об этом заявил в субботу на чрезвычайном брифинге в Праге министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение о немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле", - сказал Кулганек.

Ранее источники, близкие к дипломатическим кругам, сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Афганистана в связи с обострением ситуации в стране.

Теги
АфганистанЧехияПродвижение "Талибана" в Афганистане
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