Премьер Румынии заявил, что не подаст в отставку из-за происшествия 20-летней давности

БУХАРЕСТ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил в субботу на пресс-конференции, что не намерен подавать в отставку из-за того, что 21 год назад был задержан полицией в США за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Нет, никоим образом, - приводит его слова агентство. - У нас есть правительство, которое должно довести свою работу до конца. У нас есть реформы, которые мы начали и которые должны довести до конца. Происшествие, которое случилось 21 год назад в США, и о котором я сожалею, не имеет никакого отношения к тому, что мы делаем сегодня".

В минувшую среду стало известно, что в декабре 2000 года Кыцу, который был тогда докторантом университета Айовы (США), был задержан полицией штата, так как управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Было заведено уголовное дело, и, согласно приговору суда, Кыцу уплатил штраф в размере $1 305 и провел 48 часов за решеткой. Агентство Медиафакс в пятницу опубликовало добытое им в США уголовное дело Кыцу.

"Я уплатил все, что должен был уплатить, - сказал премьер. - Выполнил все законодательство, все рекомендации инстанции. <...> Я был вынужден продать машину и думаю, что я взял деньги в долг. <...> В США мои права никогда не были ограничены".

В результате появления информации об этом происшествии в Румынии разразился скандал. Многие требуют отставки премьер-министра, упрекая его, главным образом, в том, что он скрыл инцидент, когда был назначен министром финансов и позднее - премьер-министром. Среди них - представители оппозиционной Социал-демократической партии, которые напоминают о призывах нынешних властей не допускать на государственные посты лиц "с уголовным прошлым". В настоящее время Кыцу участвует в кампании по выборам председателя правящей Национал-либеральной партии, будучи соперником нынешнего лидера либералов Лудовика Орбана.