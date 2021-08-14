СМИ: армия Ливана конфисковала запасы бензина, предназначенного для переправки в Сирию

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии в ходе проведенных в субботу рейдов в долине Бекаа на востоке страны обнаружили и конфисковали тайники с бензином и мазутом. Как утверждает вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, эти запасы предназначались для переправки контрабандным путем в соседнюю Сирию.

По его данным, незаконными поставками нефтепродуктов через границу якобы занимаются сторонники шиитской партии "Хезболлах", бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии. "Это происходит в момент, когда в самом в Ливане наблюдается острый дефицит топлива", - отметил телеканал.

Ранее командование ВС Ливана объявило о проведении рейдов по закрытым автозаправочным станциям, владельцы которых укрывают бензин в ожидании роста цен на горюче-смазочные материалы после отмены правительственных субсидий. В заявлении армейской пресс-службы отмечалось, что весь конфискованный бензин будет раздаваться населению бесплатно.

Реакция на решение главы Центробанка

Управляющий Центробанком Ливана Риад Саляме заявил в субботу, что на закупки нефтепродуктов было израсходовано в июле $800 млн. "Этих запасов должно было хватить Ливану на три месяца", - отметил он, потребовав от властей "провести расследование, куда исчезает бензин и мазут".

Заявление главы ЦБ, который принял 12 августа непопулярное решение об отмене госсубсидий на ГСМ, вызвало бурную реакцию среди общественности. Настроенные против Сирии политики выступили с нападками на "Хезболлах" и ее сторонников. Лидер Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат заявил телеканалу MTV Lebanon, что "отмена субсидий является неизбежной мерой и позволит остановить контрабанду нефтепродуктов в Сирию в обход санкций США и Евросоюза".

В свою очередь глава Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль обвинил управляющего ЦБ в преднамеренных шагах, которые "угрожают социальной безопасности и политической стабильности". По его словам, неожиданное решение Саляме "свидетельствует о том, что он действует в интересах тех сил, которые стремятся сорвать формирование нового правительства во главе с Наджибом Микати".

Протесты нарастают

Известие об отмене субсидий на горюче-смазочные материалы вызвало панику в Бейруте: у автозаправочных станций выросли гигантские очереди; в ожидании повышения цен на хлеб население опустошило пекарни, которые работают теперь только в первой половине дня. Недовольные жители начали перекрывать в ряде мест автострады горящими покрышками, что привело к пробкам на дорогах.

На фоне нарастающих уличных протестов президент Ливана встретился с главой ЦБ и потребовал от него корректировки своего решения об отмене субсидий и координации последующих действий с правительственными ведомствами.