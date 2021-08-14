Индия опасается активизации террористов на ее территории в случае победы афганских талибов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /Корреспондент ТАСС Евгений Пахомов/. Индия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и опасается, что в случае прихода к власти там радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизируются террористические группы и на индийской территории. Об этом рассказал в субботу корреспонденту ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Индия серьезно озабочена положением дел в Афганистане по нескольким причинам. Прежде всего потому, что существует опасность активизации террористов у нас в Индии. Проникающие в Кашмир радикальные исламистские группировки, имеющие связи в Афганистане, могут получить дополнительную поддержку. А такие группировки, как "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), не исключено, что получат возможность иметь базы и лагеря подготовки боевиков на афганской территории", - сказал Унникришнан.

Он также напомнил, что Индия вложила более $3 млрд в различные проекты на афганской территории. Это строительство плотин, дорог, других инфраструктурных объектов. "Достаточно вспомнить, например, плотину на реке Хари рядом с Гератом, которую открыли в 2016 году. Ее так и называли - плотина индийско-афганской дружбы. По некоторым данным, индийские инженеры уехали, а афганский персонал плотины просто разбежался. Судьба всех таких проектов, в том числе и незавершенных, теперь не ясна", - указал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что в Индии также опасаются, что Афганистан может потерять все завоевания в сфере прав человека, в том числе в области прав женщин, образования для девочек и для мальчиков. "Будут ли на подконтрольных талибам территориях женщины иметь право работать или нет? Покажет время", - отметил политолог.

Еще одной проблемой он считает неясность перспектив взаимоотношений талибов с Нью-Дели. "У Индии сложились хорошие и конструктивные связи с нынешними афганскими властями. Но мы опасаемся, что Пакистан, которые имеет хорошие связи с [движением] "Талибан", не позволит его представителям иметь хорошие отношения с Индией", - пояснил собеседник агентства.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.