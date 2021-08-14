Глава МИД Катара обсудил с представителем талибов условия перемирия в Афганистане

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился в субботу в Дохе с лидером политического крыла движения "Талибан" (запрещено в РФ) муллой Абдель Гани Барадаром. Как сообщила катарская телестанция "Аль-Джазира", глава МИД эмирата обсудил с ним условия прекращения огня в Афганистане.

"Катарский вице-премьер призвал к ослаблению военной эскалации и установлению перемирия", - говорится в коммюнике по итогам встречи. Никаких заявлений со стороны муллы Барадара не последовало.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что проводит консультации с правительством, политическими лидерами и международными партнерами с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и талибами. "Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне, - заявил Гани. - Необходимо найти политическое решение, гарантирующее прочный мир и стабильность".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации". Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе в Дохе.