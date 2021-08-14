Следственный судья отказался расследовать убийство президента Гаити

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Следственный судья, который вел расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, отказался от работы по делу. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste.

"Я решил не расследовать это дело, потому что у меня нет средств, в основном средств личной безопасности и для моей семьи", - заявил Матье Шанлат в интервью изданию. Он отметил, что ранее согласился вести дело только при условии обеспечения личной безопасности, однако его требования не были выполнены полностью. Следственный судья признал, что он не получал "прямых угроз", указав при этом, что он еще не ознакомился с документами по делу.

Ранее местные СМИ сообщали об убийстве одного из сотрудников правоохранительных органов, который участвовал в расследовании.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Никто из охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.