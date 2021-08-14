Байден обсудил ситуацию в Афганистане со своей командой по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис в субботу в режиме видеоконференции провели совещание по ситуации в Афганистане с представителями вашингтонской администрации, курирующими вопросы национальной безопасности. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Сегодня утром президент и вице-президент провели <...> видеоконференцию с командой по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по сокращению нашего гражданского присутствия в Афганистане, эвакуации просителей специальных иммиграционных виз и мониторингу развития ситуации в области безопасности [в Афганистане]", - сообщил чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, участие во встрече приняли госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, а также советник главы государства по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных продолжат в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.