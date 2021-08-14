Британец, арестованный в ФРГ по подозрению в шпионаже, был женат на украинке

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудник британского посольства в Берлине, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу РФ, был женат на украинке. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, Дэвид Смит, задержанный в городе Потсдам (федеральная земля Бранденбург), в 2002 году женился на украинке Светлане Макогоновой, которая, предположительно, родилась в Одессе. Отмечается, что пара сперва проживала в городе Эр на юго-западе Шотландии, затем по финансовым соображениям переехала в английский Кроли (графство Западный Сассекс), а позже переселилась в Германию. При этом, согласно таблоиду The Sun, в феврале текущего года супруга ушла от Смита, работавшего в британском диппредставительстве в Берлине охранником.

О задержании британца Дэвида С. Генпрокуратура ФРГ проинформировала 11 августа. В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски. Как утверждает германская сторона, "по крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы, за что получил наличные деньги в неустановленном размере".

Вечером 11 августа британец по решению суда был помещен под арест. В посольстве РФ в Берлине в связи с этими сообщениями заявили, что российское диппредставительство "к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны". В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил ТАСС, что правительство Соединенного Королевства не обсуждало с российским диппредставительством в Лондоне задержание сотрудника британского посольства в Берлине.

В ранее распространенном заявлении британской полиции говорилось, что задержанному в Германии британцу 57 лет. По информации английских СМИ, его зовут Дэвид Смит, он работал охранником в посольстве Великобритании в Берлине и не обладал дипломатическим иммунитетом. Подчеркивается, что в период с 2007 по 2015 год он трудился кинологом при британском военном гарнизоне в городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Правоохранительные органы Соединенного Королевства подчеркнули, что задержание было произведено при участии контртеррористического подразделения полиции Лондона, которое традиционно проводит расследования по делам о шпионаже. При этом в британской прессе высказывались предположения, что за Дэвидом С. некоторое время внимательно наблюдала британская служба контрразведки МИ-5.