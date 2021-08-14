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Алиев: достоверность переданных Арменией карт минных полей в Карабахе составляет 25%

По словам президента Азербайджана, в Карабахе армянами заложено сотни тысяч мин

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достоверность переданных Арменией его стране карт минных полей в Карабахе составляет всего 25 процентов.

"Армения не передает нам минные карты, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов", - сказал азербайджанский лидер в субботу в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, в Карабахе армянами заложено сотни тысяч мин и после военных действий погибли и получили увечья, подорвавшись на них, более 150 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. "Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре - сейчас идет разминирование, в то же время ускоренными темпами идут инфраструктурные работы", - отметил Алиев.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Разминирование затронутых конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Армения в июне и июле передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах. В ответ Баку вернул Еревану 30 армянских пленных.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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