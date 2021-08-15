Лидер сил сопротивления заявил, что город Мазари-Шариф перешел талибам после заговора

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Захват вооруженными формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) афганского города Мазари-Шариф - административного центра северо-западной провинции Балх - произошел в результате заговора. Об этом в субботу заявил телестанции Al Jazeera лидер Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур, который в пятницу, 13 августа, возглавил Силы народного сопротивления (СНС) для отпора наступлению талибов.

"Целью заговорщиков был арест командиров СНС, в том числе маршала Абдул-Рашида Дустума, однако им этого сделать не удалось", - подчеркнул Нур.

Правительственные силы сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставив свои позиции и вооружения. Войска и ополченцы отступили к границе с Узбекистаном. Боестолкновения продолжаются только в окрестностях аэропорта.

Как указывает Al Jazeera, овладение талибами Мазари-Шарифом похоронило надежды президента республики Ашрафа Гани организовать сопротивление движению "Талибан" с помощью бывших вождей Северного альянса, которые воевали на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции в 2001 году.

Согласно последним военным сводкам, талибы перекрыли шоссе между Кабулом и Джелалабадом. Депутат парламента Хода Ахмади сообщила Al Jazeera, что передовые части "Талибана" заняли Чахар-Асиаб в 11 км от Кабула. Этот район считается его предместьем. Подтверждений этой информации от правительственных источников пока не было.