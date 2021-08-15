Чехия эвакуирует из Афганистана служащих посольства из числа местных граждан

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Чешские власти приняли решение эвакуировать из Афганистана весь персонал посольства республики в этой стране, включая местных граждан и их семьи. Об этом сообщило в субботу вечером информационное агентство CTK.

Таким образом, кроме чешских дипломатов, Афганистан покинут принятые на месте административно-технические служащие посольства с семьями. Кроме того, в республику смогут переехать переводчики из числа афганцев, которые помогали военнослужащим ВС Чехии, входившим в состав возглавляемых США сил международной коалиции, покинувших эту ближневосточную страну.

Чешские власти считают, что афганцам, сотрудничавшим с дипломатами и военнослужащими ВС республики, грозит расправа от талибов после захвата Кабула. Ситуация в Афганистане обсуждалась в субботу вечером на состоявшемся в Праге во дворце национального МИД заседании Государственного совета безопасности, экстренно созванного по инициативе министра иностранных дел страны Якуба Кулганека.

Вывозные рейсы из Кабула будут осуществляться в течение ближайших дней. "Мы делаем все, чтобы наши дипломаты вернулись на родину в [полном] порядке", - сообщил журналистам, в свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Чехия не пересмотрит миграционную политику

Он также проинформировал, что Чехия не планирует пересматривать миграционную политику из-за ситуации в Афганистане. В пятницу первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек сказал, что "Чехия не будет останавливать депортацию афганцев [которым было отказано в предоставлении убежища в республике]".

Чешские власти считают ошибкой вывод войск международной коалиции из Афганистана. "Мы с самого начала критиковали планы по выводу войск из Афганистана как бессмысленные. Подтверждаются, к сожалению, наши самые худшие опасения", - заявил в субботу вечером Бабиш.