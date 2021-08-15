Парламент Болгарии проведет внеочередное заседание в связи с фактами полицейского насилия

СОФИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Ива Митева решила созвать внеочередное заседание во вторник, 17 августа, в связи с опубликованными видеоматериалами о фактах полицейского насилия на массовых акциях протеста летом 2020 года.

"С возмущением, болью и тревогой смотрела опубликованные кадры, [демонстрирующие] насилие над протестующими молодыми людьми летом 2020 года <...>. Правом, данным мне конституцией, созываю внеочередное заседание парламента во вторник, 17 августа, для заслушивания министра внутренних дел о предпринятых мерах по установлению лиц, превысивших свои права, о наложенных наказаниях и мерах по предотвращению подобных действий в будущем", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальной странице болгарского парламента.

В пятницу временная комиссия парламента Болгарии представила видеодоказательства фактов полицейского насилия во время массовых акций протеста в Болгарии летом 2020 года. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как полицейские избивают задержанных граждан со скованными за спиной наручниками руками.

Как отметил председатель временной комиссии Николай Хаджигенов, даже если бы эти граждане были военнопленными, то подобные действия против них считались бы нарушением Женевской конвенции (об обращении с военнопленными, подписана в Женеве 27 июля 1929 года). Комментируя материалы, он дополнил, что представленные факты пытались скрыть на протяжении 13 месяцев.

В июле 2020 года в болгарской столице прошли массовые акции протеста. По оценкам полиции, к беспорядкам привели действия провокаторов, а в результате столкновений пострадали три полицейских, были задержаны 18 человек, двум потребовалась медицинская помощь. В парламенте Болгарии была создана комиссия по расследованию фактов полицейского насилия во время акций протеста.