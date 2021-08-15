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Полиция Никарагуа задержала директора оппозиционной газеты La Prensa

Хауна Лоренцо Ольманна Чаморро подозревают в отмывании денег и таможенном мошенничестве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Директор одной из крупнейших никарагуанских газет La Prensa, которая выступает с критикой правительства страны, Хаун Лоренцо Ольманн Чаморро задержан по подозрению в отмывании денег и таможенном мошенничестве. Соответствующее заявление национальной полиции центральноамериканской республики публикует издание в субботу.

"Сегодня в субботу, 14 августа, был задержан Хаун Лоренцо Ольманн Чаморро, директор издания La Prensa, в отношении которого ведется расследование по делу о таможенном мошенничестве, отмывании денег, имущества и активов, совершенному против государства Никарагуа и никарагуанского общества", - говорится в документе, размещенном на сайте издания.

В пятницу полиция Никарагуа провела обыск в офисе газеты в рамках этого дела. Как уточняет La Prensa, ее директора доставили в ночь на субботу к следователю для подписания документов, откуда он был перевезен в местный изолятор. Председатель Организации американских государств Луис Альмагро назвал инцидент "атакой на свободу слова" и потребовал от Манагуа прекратить подобные акции.

За последние месяцы в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. В их число вошла дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега, комментируя ситуацию с задержанием оппозиционеров, заявил, что власти страны не преследуют своих оппонентов по политическим мотивам, а борются с криминалом, который угрожает безопасности республики.

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